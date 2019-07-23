Хабаровск, , 08:28 — REGNUM

Девять человек, среди которых четверо детей, пострадали при пожаре в детском палаточном лагере под Хабаровском. Об этом 23 июля сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По информации министерства здравоохранения края, по состоянию на 13.30 (время Хабаровска) 23 июля 2019 года, в реанимации с ожогами находятся три ребёнка, ещё один ребёнок в детском отделении в шоковом состоянии. На данный момент врачи оценивают возможность их транспортировки в краевой центр.

Также известно, что пятерым пострадавшим взрослым помощь была оказана амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля произошел пожар на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, где был разбит детский палаточный лагерь, в котором находились 189 детей. При пожаре погиб один ребенок.

Читайте также: При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребёнок