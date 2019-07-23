Хабаровск, 23 июля 2019, 08:50 — REGNUM
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал назвал возможную причину пожара в палаточном лагере под Хабаровском, где, по последним данным, погиб один ребенок и пострадали девять человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Фургала, возгорание могло произойти по причине того, что на обогревателе кто-то из детей мог оставить полотенце. Кроме того, губернатор Хабаровского края заявил, что детский лагерь был организован нелегально, поскольку о его существовании никто не знал.
«Палаточный лагерь… [был] частный», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел 22 июля на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе. Там был разбит детский палаточный лагерь. В нём находились 189 детей.
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