Хабаровск, , 08:44 — REGNUM

В Хабаровском крае после смертельного пожара в детском палаточном лагере в Солнечном районе следственные органы возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления 23 июля, расследование проводится отделом по расследованию особо важных дел по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности» и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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Дознавателям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Также будет дана оценка действиям (бездействию) руководства загородного лагеря. В настоящее время на месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа: изымается документация, ведётся опрос детей и работников лагеря.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», произошёл ночью 23 июля. В результате трагедии погибла 11-летняя девочка. Ещё трое пострадавших детей были доставлены в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое.