Брюссель, 17 июля, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Россия должна «принять на себя ответственность и начать в полной мере сотрудничать в прoведении расследования крушения Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 гoда. С таким призывом к РФ в очередной раз обратился Евросоюз. Соответствующее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Мoгерини накануне пятой годовщины трагедии распространил Брюссель.

Defensie.nl На месте авиакатастрофы рейса MH17

Читайте также: Премьер-министр Малайзии о деле МН17: «Нет доказательств, только слухи»

«Европейский союз вновь заявляет о полной поддержке всех усилий, направленных на установление истины, правосудия и ответственности перед жертвами и их близкими в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН», — говорится в декларации ЕС.

Также по теме: Фонд MH17 призвал ПАСЕ выдвинуть ряд условий России

Также в документе отмечается, что Евросоюз приветствует заявление совместной следственной группы о том, что по делу о крушении Boeing 777 в Нидерландах предъявят обвинения четырём подозреваемым, и выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые предстоит пройти.

В Госдуме РФ уже отреагировали на подобные призывы. Руководитель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал такие заявления «редким цинизмом».

«Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый боинг МН-17. То есть Брюссель говорит «нет» объективному расследованию, «нет» презумпции невиновности, «нет» разумным доводам и «да» политическому самооговору. Редкий цинизм и политическая ангажированность», — написал парламентарий в Twitter.

Ранее в сюжете: Премьер-министр Нидерландов тайком обсуждал с Путиным катастрофу МН17

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

В причастности к трагедии Запад обвинил Россию, заявив, что самолёт был сбит ракетой класса «земля — воздух», состоявшей на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ. В Москве все обвинения категорически опровергли. В конце мая об отсутствии убедительных доказательств причастности России к крушению лайнера заявлял министр транспорта Малайзии Энтони Лок.