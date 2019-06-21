Премьер-министр Малайзии о деле МН17: «Нет доказательств, только слухи»

Куала-Лумпур, , 09:39 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что недоволен результатами расследования, возглавляемого Нидерландами, по крушению малайзийского рейса MH17, сообщает Sindonews.

Политик выразил беспокойство после того, как объединенная следственная группа (JIT), в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, обнародовала результаты последнего расследования.

По словам Махатхира Мохамада, с самого начала расследование было направлено на обвинение Российской Федерации.

«Мы очень недовольны. С самого начала возникла политическая проблема с тем, как обвинить Россию в проступках. Еще до того, как они рассмотрели дело, они утверждали, что это Россия. До сих пор нет никаких доказательств, только слухи», — заявил премьер-министр Малайзии.

Ранее JIT объявил трех жителей России и Украины подозреваемыми по делу о крушении лайнера Malaysia Airlines в 2014 году на Украине.

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Российский МИД опроверг утверждения о военном участии в инциденте.

«Российская Федерация была подвергнута совершенно необоснованному обвинению, направленному на её дискредитацию в глазах международного сообщества. JIT, созданный для расследования трагедии, использовал сомнительные источники информации и не использовал данные, предоставленные Россией», — говорится в заявлении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет малайзийских авиалиний вылетел 17 июля 2014 года из аэропорта Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия), но был сбит и упал в Донецкой области (Украина) в 40 км от российской границы. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, включая 15 членов экипажа.

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