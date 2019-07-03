Амстердам, , 08:56 — REGNUM

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте обсуждал с президентом России Владимиром Путиным крушение малайзийского лайнера в Донбассе во время саммита G20 в Осаке. Об этом рассказал сам Рютте, передает NL Times со ссылкой на RTL Nieuws.

Крушение самолета рейса MH17 Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Рютте отказался раскрыть детали переговоров, сославшись в том числе на «чрезвычайную деликатность» темы. Он добавил, что пользовался любой возможностью, чтобы поговорить с руководством России о катастрофе рейса МН17.

Пресс-служба Кремля не упоминала о беседе российского лидера с голландским премьер-министром, указало немецкое издание Heise, предположив, что разговор был несущественным для Москвы. Информации о беседе не было и на сайте правительства Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне власти Нидерландов завершили все практические приготовления к началу уголовного процесса по делу о крушении малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году. Первое заседание запланировано 9 марта 2020 года. Совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе лайнера, унесшей жизни 298 человек.

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