Фонд MH17 призвал ПАСЕ выдвинуть ряд условий России

Амстердам, , 08:53 — REGNUM Руководство фонда Stichting Vliegramp MH17 (Нидерланды) попросило Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) выдвинуть Россию ряд условий для возврата ее в организацию, сообщает издание Telegraaf.

Так, фонд призвал ПАСЕ потребовать от Москвы «твердых и явных гарантий безоговорочного сотрудничества» со следствием, а также «судебного преследования и судебного разбирательства» в отношении подозреваемых в крушении самолета лиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное следствие по делу о катастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году объявило, что подозревает в причастности к этой катастрофе нескольких граждан РФ. Российские граждане Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко будут обвинены в убийстве, и на их арест будут выданы международные ордера.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что расследование не предоставляет никаких доказательств ответственности Москвы. у России есть своя версия произошедшего, однако её никто не хочет слушать, чтобы докопаться до истины, необходим диалог, заявил президент.

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