Братск, Иркутская область, 15 июля, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили в Братске один из пунктов долговременного размещения граждан, пострадавших в результате паводка. Как сообщает официальный сайт области, он расположен на базе санатория «Братское взморье». Там сейчас отдыхают, в частности, 19 взрослых и 11 детей из города Тулуна — наиболее пострадавшего от мощного наводнения.

Правительство Иркутской области Виталий Мутко и Сергей Левченко посетили пункт долговременного размещения граждан в Братске

В ходе встречи с пострадавшими обсуждались, в частности, варианты предоставления постоянного жилья взамен утраченного. В областном правительстве напомнили, что у людей, лишившихся дома, будет право выбора: остаться или переехать в другие населенные пункты Приангарья. Социальная выплата тоже предполагает выбор: жильё может быть приобретено как на первичном и вторичном рынках, так и через долевое строительство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощнейшее наводнение постигло Иркутскую область с 26 июня. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода зашла в 10 900 жилых домов, в которых проживают 34 234 человека, в том числе 8074 ребенка. Также залило 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов) и 11 068 приусадебных участков. За медицинской помощью обратились 3212 человек.

Виталий Мутко уже приезжал в Иркутскую область 5 июля. Ему предстояло дать оценку ущербу жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры.

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