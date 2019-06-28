РФ и США стали ближе, в ЕС ответили Путину: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- СМИ усомнились в серьёзности слов Трампа о невмешательстве в выборы;
- Путин пригласил Трампа встретить в Москве День Победы;
- Российское посольство не комментирует вызов атташе в турецкий генштаб;
- В ЕС прокомментировали слова Путина об изжившей себя либеральной идее;
- Из-за паводка в Иркутской области погибли два человека.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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