Осака, Япония, , 13:06 — REGNUM

Предостережение президента США Дональда Трампа о недопустимости вмешательства в выборы в Соединённых Штатах, которое глава Белого дома озвучил в ходе сегодняшней встрече с российским лидером Владимиром Путиным в японской Осаке, президент России явно не воспринял всерьёз. Такое мнение высказал репортёр CNN Ник Робертсон.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, ранее сегодня, 28 июня, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в японской Осаке в рамках саммита G20 президент США Дональд Трамп призвал Россию «не вмешиваться в выборы», пригрозив Путину пальцем. Таким образом глава Белого дома пошутил после того, как присутствующие на встрече журналисты стали задавать вопросы о «российском вмешательстве» в политический процесс в Соединённых Штатах. Российский лидер ответил американскому коллеге улыбкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году было начато в мае 2017 года специальным прокурором Робертом Мюллером. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США. Однако после почти двухлетнего расследования Мюллер так и не смог найти этому никаких доказательств. Что касается «вмешательства», то оно якобы было, но выражалось в немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с аккаунтов, которые якобы связаны с Россией.