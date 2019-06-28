Анкара, , 13:06 — REGNUM

Российское посольство в Анкаре не комментирует сообщение о вызове атташе в генштаб Вооруженных сил Турции в связи с атакой на турецкие силы в Сирии. О вызове военного представителя РФ сообщало Reuters.

28 июня турецкие военные с территории сирийской провинции Идлиб обстреляли из минометов населенные пункты провинции Хама. В ответ сирийские войска нанесли удар по месту запуска ракет.

Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного, находившегося на наблюдательном посту. В Анкаре инцидент назвали преднамеренной атакой сирийцев и вызвали российского атташе в генштаб. Посольство России в Анкаре не комментирует эту информацию, сообщают РИА Новости.

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