Иркутск, , 10:25 — REGNUM

В Иркутской области появились первые жертвы паводка. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, погибли жители деревни Евдокимовка Тулунского района — семья из двух человек.

Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

28 июня в пострадавшем от паводка Нижнеудинске состоялось заседание КЧС, на котором была озвучена информация о трагедии. По словам заммэра по социальным вопросам Тулунского района Владимира Карпенко, вечером 27 июня «до наступления критической ситуации в Евдокимовке» местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась.

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«Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошёл несчастный случай», — заявил Карпенко.

Как подчеркнул первый замгубернатора Приангарья Руслан Болотов, в настоящее время важной задачей является информирование населения о правилах эвакуации.

Руслан Болотов «Нужно привлечь все возможные каналы связи с населением: от СМС-оповещения до применения громкоговорителей».

По словам Болотова, все действия населения по попыткам эвакуации должны быть согласованы со спасателями.

Руслан Болотов «Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена».

Первый замгубернатора проинформировал о том, пока «ситуация далека от того, чтобы стабилизироваться». Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме. Главам муниципалитетов поручено продолжить подомовые обходы населения, «сил и средств на сегодняшний день на территории достаточно». При необходимости есть возможность использовать вертолёт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводок в Иркутской области вызван обильными осадками. В регионе действует режим ЧС. Подтоплено более 2 тысяч жилых домов и более 2,5 тысячи приусадебных участков в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском районах.

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