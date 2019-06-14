Украину уничтожает блокада Крыма, РФ принимает жителей ДНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- В США считают, что торговая война ударит по Китаю;
- Украине предрекают катастрофу из-за водной блокады Крыма;
- Президент Молдавии поблагодарил Лондон;
- Жители Донбасса приехали в Россию за паспортами;
- Власти урезали территорию исторического парка в Подмосковье.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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