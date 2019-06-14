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Додон поблагодарил Великобританию за признание правительства Санду

Политика

Молдавия переживает политический кризис

Кишинёв, 14 июня 2019, 12:37 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил правительство Великобритании, признавшее новое правительство страны во главе с премьер-министром Майей Санду. Об этом говорится в сообщении Додона в Facebook.

Молдавский лидер рассказал о встрече с британским послом в Кишинёве Люси Джойс, отметив, что высоко оценил поддержку Лондона в различных областях. Так, британское правительство в числе первых признало «новую легитимную власть в лице парламентского большинства и правительства Майи Санду».

Додон отметил, что новую власть поддерживает абсолютное большинство населения Молдавии, и заверил британскую сторону в сохранении Кишинёвом всех обязательств перед зарубежными партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Германии, Франции, Великобритании, Польши и Швеции в совместном заявлении подержали новый молдавский парламент и призвали «к спокойствию и сдержанности» все стороны в связи с конституционным кризисом в стране.

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Политический кризис в Молдавии
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