Тайбэй, 8 июня, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Тайваньская компания HannStar Display вывезет часть линий по производству ЖК-дисплеев для автомобильных бортовых компьютеров из своего завода в Нанкине. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Hannstar.com Корпорация HannStar

По данным издания, HannStar Display перевезёт на Тайвань производство мощностью около 100 тыс. панелей в год, чтобы минимизировать ущерб от торговой войны между США и Китаем.

Отмечается, что производство экранов для автомобильных компьютеров приносит компании около 20% выручки. В HannStar Display ожидают, что в 2019 году эта доля увеличится до 30% за счёт сокращения выручки от производства экранов для смартфонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня генеральный директор производителя материнских план и ноутбуков MSI Чарльз Чанрассказал, что компания вывезет из Китая часть производства, ориентированного на США. В связи с повышением торговых пошлин в США на товары из Китая возможность вывоза производства из КНР также рассматривает руководство других тайваньских компаний, включая Foxconn и Acer.