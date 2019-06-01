В Acer рассматривают возможность вывоза производства из Китая

Тайбэй, , 13:01 — REGNUM Тайваньский производитель компьютерной техники Acer подготовил несколько стратегий для минимизации потерь от американо-китайской торговой войны. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на заявления руководства компании.

В мае администрации США ввела повышенную пошлину в размере 25% на товары, производимые в Китае, общим объёмом $200 млрд. Ожидается, что список товаров, облагаемых повышенными таможенными сборами, может быть расширен, в том числе за счёт ноутбуков.

Основными партнёрами Acer, задействованными в производстве ноутбуков, являются компании Wistron, Compal Electronics и Quanta Computer. Большая часть производственных линий этих компаний расположена в Китае, однако у Wistron есть производство на Филиппинах, у Comapl — во Вьетнаме, а Quanta рассматривает возможность строительства новых заводов в Таиланде.

Генеральный директор Acer Джейсон Чен рассказал, что в компании разрабатывают несколько вариантов действий в случае обострения торговой войны. Он отметил, что компания проведёт тщательную оценку затрат и рисков и примет решение о возможности вывоза производственных мощностей из Китая.

Основатель Acer Стэн Ши добавил, что многие тайваньские компании перенесли производственные линии в Китай много лет назад в связи с нехваткой рабочей силы. Однако в настоящее время автоматизация производства существенно выросла, поэтому часть производства может быть возвращена на Тайвань.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая генеральный директор компании MSI Чарльз Чан рассказал, что тайваньский производитель компьютерной техники вернёт из Китай на Тайвань часть производства, ориентированного на поставки в США.

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