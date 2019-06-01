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MSI вернет часть производства из Китая на Тайвань

Экономика

Поставки на американский рынок обеспечивают около 25% выручки тайваньской компании

Тайбэй, 1 июня 2019, 10:06 — REGNUM  Тайваньская компания Micro-Star International Co. (MSI) вывезет из Китая часть производства, ориентированного на поставки в США. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на заявление генерального директора MSI Чарльза Чана.

Чан рассказал, что на рынок США приходится около четверти годовой выручки компании. При этом часть материнских плат и ноутбуков компания производит на линиях, расположенных в Китае. Недавнее решение администрации США о введении дополнительных пошлин на товары, производимые в Китае, побудило руководство MSI перенести производственные линии, ориентированные на поставки в США, на Тайвань.

Глава MSI выразил уверенность, что, несмотря на торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, компании удастся добиться роста поставок основной линейки устройств MSI (преимущественно высокопроизводительных ноутбуков) на 10% в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая администрация США приняла решение о повышении пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд с 10% до 25%. 31 мая в Китае вступили в силу ответные пошлины на ввоз товаров из США на сумму $60 млрд.

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Торговая война между Китаем и США
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