Foxconn вывезет часть производства из КНР из-за торговой войны с США — СМИ

Тайбэй, , 13:32 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn планирует перенести часть производственных линий из Китая на Тайвань. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на интервью с главой Foxconn Терри Гоу.

По данным издания, глава тайваньской компании планирует перенести линии по производству телекоммуникационного и серверного оборудования из Шэньчжэня и Тяньцзиня в тайваньский город Гаосюн. Отмечается, что это решение вызвано обострением торговых отношений между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе газета DigiTimes рассказала, что тайваньские компании Delta Electronics, Quanta Computer, Pegatron и Kinpo Electronics планируют вывезти часть производственных линий из Китая из-за торговой войны между США и Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайваньские производители электроники вывозят заводы из Китая