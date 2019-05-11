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Foxconn вывезет часть производства из КНР из-за торговой войны с США — СМИ

Экономика

Речь идёт о линиях по производству телекоммуникационного и серверного оборудования

Тайбэй, 11 мая 2019, 13:32 — REGNUM  Тайваньская компания Foxconn планирует перенести часть производственных линий из Китая на Тайвань. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на интервью с главой Foxconn Терри Гоу.

По данным издания, глава тайваньской компании планирует перенести линии по производству телекоммуникационного и серверного оборудования из Шэньчжэня и Тяньцзиня в тайваньский город Гаосюн. Отмечается, что это решение вызвано обострением торговых отношений между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе газета DigiTimes рассказала, что тайваньские компании Delta Electronics, Quanta Computer, Pegatron и Kinpo Electronics планируют вывезти часть производственных линий из Китая из-за торговой войны между США и Китаем.

Читайте ранее в этом сюжете: Тайваньские производители электроники вывозят заводы из Китая

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Торговая война между Китаем и США
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