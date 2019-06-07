Вашингтон, 7 июня, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который почти два года искал доказательства «российского вмешательства» в выборы в Соединённых Штатах в 2016 году, повёл себя глупо, выступив на прошлой неделе с заявлением о проведённом расследовании «сговора» президента США Дональда Трампа с Москвой. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал глава Белого дома Дональд Трамп.

DonkeyHotey Роберт Мюллер

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Дональд Трамп прокомментировал выступление спецпрокурора Мюллера

«Позвольте мне сказать вам, что он выставил себя дураком. Никто не сообщал о том, что ему пришлось скорректировать свои показания, потому что эти показания были неверны», — отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что не возражает против того, чтобы Мюллер дал показания в Конгрессе — именно на этом настаивает спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), которую глава Белого дома назвал «настоящей катастрофой».

«Знаете ли, пускай делает то, что хочет. Я считаю, что у них (демократов — прим. ИА REGNUM ) большие неприятности», — сказал президент США.

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Мюллер заявил, что расследование не ставило целью обвинить Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года специальный прокурор Роберт Мюллер начал независимое расследование возможного «российского вмешательства» в выборы в США в 2016 году. Команде Дональда Трампа приписывался «сговор с Москвой», в результате которого стало возможным его избрание президентом США. Однако после почти двухлетнего расследования Мюллер так и не смог найти никаких доказательств «сговора» Трампа с Москвой. Что касается «вмешательства», то оно якобы было, но выражалось в немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с аккаунтов, которые якобы связаны с Россией.

29 мая Роберт Мюллер выступил с официальным заявлением относительно «российского расследования». Спецпрокурор, в частности, заявил: «Если бы мы были уверены, что президент не совершал преступления, мы бы так и сказали» и «в соответствии с многолетней политикой министерства юстиции, действующему президенту не могут быть предъявлены обвинения в федеральном уголовном преступлении… Таким образом, мы не могли рассматривать эту возможность». В тот же день Мюллер объявил, что уходит в отставку и возвращается к частной жизни.