Дональд Трамп прокомментировал выступление спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, , 21:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал выступление специального прокурора Роберта Мюллера, который более двух лет занимался расследованием дела о российском «вмешательстве» в выборы президента Соединённых Штатов 2016 года и «сговоре» команды Трампа с русскими. Соответствующее сообщение Трамп написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Ничего не меняется в сравнении с докладом Мюллера. Не было достаточных свидетельств, и потому в нашей стране человек (считается — ИА REGNUM ) невиновным. Дело закрыто! Спасибо», — написал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Мюллер заявил о завершении расследования и о том, что он уходит в отставку и возвращается к частной жизни. Никакого «сговора» Трампа с русскими Мюллер не нашел. Что касается «вмешательства», то оно якобы было, но выражалось в немногочисленных сообщениях в социальных сетях, сделанных с аккаунтов, которые якобы связаны с Россией.