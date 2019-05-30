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Мюллер заявил, что расследование не ставило целью обвинить Трампа

Политика

Оценку действиям президента должен дать Конгресс США

Вашингтон, 30 мая 2019, 03:42 — REGNUM  Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не рассматривало вариант предъявления обвинений американскому президенту Дональду Трампу, заявил Мюллер в ходе своего выступления по телевидению, сообщает агентство Associated Press.

«Вариант предъявления президенту США обвинений в преступлениях мы не рассматривали», — заявил он.

При этом Мюллер добавил, что также и не собирался «обелять» Трампа в ходе своего расследования.

«Если бы у нас была уверенность, что президент не совершал никаких преступлений, мы именно так и сказали бы», — добавил он.

По его словам, вопросами обвинения американского президента должен заниматься Конгресс США, который имеет право вынести оценку действиям Трампа на основании доклада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил о завершении расследования и о своем уходе в отставку. Он подчеркнул, что никакого сговора Трампа с Россией в ходе расследования обнаружено не было.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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