Спецпрокурор США Роберт Мюллер сделает заявление по «российскому делу»

Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Специальный прокурор США Роберт Мюллер сегодня, 29 мая, выступит с официальным заявлением относительно «российского расследования», которое он вел несколько лет. Об этом сообщает министерство юстиции США.

Выступление Мюллера должно состоятся в 19:00 по московскому времени (11:00 по времени Восточного побережья США).

«Спецпрокурор Роберт Мюллер сделает заявление по поводу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Это будет только заявление, которое не предусматривает последующие ответы на вопросы», — сказано в сообщении минюста США.

Напомним, что Мюллер несколько лет расследовал якобы имевшее место «вмешательство» России в выборы президента США 2016 года, а также «сговор» президента США Дональда Трампа и его команды с Россией.

Никакого «сговора» Мюллер не нашел. Что касается «вмешательства», то за него спецпрокурор выдает какие-то немногочисленные сообщения в социальных сетях, сделанные с аккаунтов, которые якобы каким-то образом связаны с Россией.