Санкт-Петербург, 6 июня, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Большая праздничная программа состоится в Петербурге в четверг, 6 июня, в 220-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Основные события, по традиции, пройдут в Мемориальном музее-квартире поэта на набережной реки Мойки, 12, и в Мемориальном Музее-Лицее в городе Пушкин (Царское Село).

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник Пушкину на площади Искусств в Петербурге

Ровно в полдень в Лицейском саду начнется церемония «Приношение поэту», а на Мойке произойдет торжественное открытие праздника «Пушкинский день России».

С 12:20 праздничная программа развернется во дворе на наб. реки Мойки, 12. В ней примут участие артисты МДТ — Театра Европы, народный артист РФ Сергей Новожилов, струнный квартет «ESPERANCE» и другие исполнители.

С 11:00 до 15:00 на большом экране в Концертном зале музея-квартиры будет проходить показ видео акции #СДнемРожденияПушкин220. В ходе этой общественной акции до 1 июня 2019 года любой желающий мог разместить свои видеозаписи или фотографии с поздравлениями и признаниями в любви великому поэту в социальных сетях с хэштегом #СДнемРожденияПушкин220 #HappyBirthdayPushkin220.

Тот, кто не успел сделать свою запись, сможет принять принять участие в акции сегодня и записать свое поздравление в специально подготовленном пространстве.

В 15:30 состоится открытие выставки «Многоликий Пушкин». Завершит программу в 18:00 торжественная церемония вручения премии «Петрополь».

"Весь день в залах Литературно-монографической экспозиции будет проходить акция «Здравствуй, племя младое, незнакомое!», в рамках которой школьники во время экскурсии смогут прочитать любимые стихи великого поэта», — рассказали во Всероссийском музее А.С. Пушкина.

6 июня Мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина работает с 10:30 до 11:30 и с 13:00 до 18:00. Допуск прекращается в 17:00. Вход свободный.

Читайте также: В московском саду «Эрмитаж» пройдет «Пушкин-фест»

Читайте также: Во всех библитеках Оренбуржья напишут Пушкинский диктант

Читайте также: В аэропорту Шереметьево открыли памятник Александру Пушкину