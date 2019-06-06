В аэропорту Шереметьево открыли памятник Александру Пушкину

Москва, , 07:17 — REGNUM Министр культуры Владимир Мединский открыл памятник А. С. Пушкину в аэропорту Шереметьево. Церемония ознаменовалась двумя событиями — присвоением имени великого русского поэта Александра Пушкина воздушной гавани на севере столицы и 220-летием со дня рождения Пушкина. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

«Рад сказать эту фразу: добро пожаловать в международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина! Это достойное завершение конкурса, который проходил на протяжении нескольких месяцев, конкурса, когда мы выбирали имена великих наших исторических деятелей культуры, которые будут носить воздушные гавани России».

По мнению министра культуры, проект присвоения имен аэропортам будет популяризировать историю и культуру. Глава ведомства выразил уверенность, что, сколько бы не строили новых аэропортов, запас имен у российской истории достаточен.

Выступивший на церемонии сопредседатель Российского исторического общества, академик Александр Чубарьян отметил, что «это дополнительный и важный шаг на пути утверждения нашей российской идентичности».

Автор скульптуры — известный российский скульптор Александр Бурганов. Он является автором целого ряда памятников поэту, в том числе Александру Пушкину и Наталье Гончаровой на Старом Арбате и Пушкину в Вашингтоне.