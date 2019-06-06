В московском саду «Эрмитаж» пройдет «Пушкин-фест»

Москва, , 08:07 — REGNUM С 6 по 9 июня в популярном московском саду «Эрмитаж» будет проходить «Пушкин-фест». Масштабное празднование 220-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, включает спектакли, концерты, мастер-классы, квесты и многие другие мероприятия к в закрытых помещениях, так и на территории парка.

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича, солисты, хор и оркестр «Новой оперы» представят одно из самых известных музыкальных произведений по мотивам романа в стихах — оперу Петра Чайковского «Евгений Онегин». 7 июня труппа театра покажет оперу Константина Боярского «Пушкин», а 8 июня в Зеркальном фойе театра пройдет романсов.

Как утверждают устроители праздника, «Пушкин-ФЕСТ» — это возможность легкого, увлекательного и, в то же время, глубокого и познавательного погружения в музыкальную, художественную атмосферу XIX века; это множество событий, это незабываемые впечатления и отличное настроение!»

В разных уголках сада будут работать точки-станции: большая сцена, малая сцена, беседки сада. 8 и 9 июня, в выходные дни, гостей сада ждутопера Михаила Глинки «Руслан и Людмила», спектакли «Сказки А.С. Пушкина», «Метель», «Барышня-крестьянка», «Наш Пушкин», музыкально-поэтическое представление «Евгений Онегин», выступления исполнителей бардовской песни, сцены из оперы Николая Римский-Корсакова «Моцарт и Сальери», показ бальных танцев эпохи А.С. Пушкина с проведением мастер-классов, реконструкция пушкинской эпохи, викторина «У Арины Родионовны», музыкально-литературный спектакль «Пушкин. Женщины», «Игры пушкинской поры» и многие другие представления.