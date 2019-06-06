Во всех библитеках Оренбуржья напишут Пушкинский диктант

Оренбург, , 07:29 — REGNUM В Оренбурге 6 июня проходит литературный праздник, посвященный 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка. Впервые в этот день во всех библиотеках Оренбургской области напишут Пушкинский диктант, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и внешних связей региона.

Текстом для диктанта станут строки из повести «Капитанская дочка». В Оренбурге в областной библиотеке им. Н.К. Крупской диктант прочитает и. о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко.

В течение дня, 6 июня, вОренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. Крупской любители российской словесности смогут принять участие в поэтическом марафоне, послушать романсы на стихи великого поэта, познакомиться с книжно-иллюстративными выставками, принять участие в квестах по произведениям А.С. Пушкина.

Добавим, в литературном музее библиотеки представлена книжная коллекция «Капитанской дочки», которая насчитывает более 180 книг, в том числе на языках народов мира (французском, греческом, английском, казахском, немецком, вьетнамском и др.).