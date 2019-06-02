Ньон, Швейцария, 2 июня, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Голландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк признан техническими наблюдателями УЕФА лучшим игроком матча финала Лиги чемпионов между клубами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» (0:2), сообщает 2 июня официальный Twitter УЕФА.

Ailura Вирджил ван Дейк

«Ван Дейк проявил выдающиеся лидерские качества и был лучшим защитником «Ливерпуля», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что игрок сохранял холодную голову и отбирал мяч у противника в ключевые моменты встречи.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, футбольный клуб «Ливерпуль» выиграл в финале Лиги чемпионов у лондонской команды «Тоттенхэм Спур» со счетом 2:0 и стал обладателем кубка Лиги в шестой раз в своей истории.

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