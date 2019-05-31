Москва, 31 мая, 2019, 20:06 — ИА Регнум. На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 72,3% опрошенных россиян. Такие данные на своём сайте приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее передавал корреспондент ИА REGNUM, согласно опубликованным материалам, опрос проводился 30 мая 2019 года. На прямой вопрос «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?» 34,6% опрошенных заявили о безусловном доверии, ещё 37,7% выбрали ответ «скорее доверяю». О безусловном недоверии заявили только 10,1% опрошенных, ещё 13,6% скорее не доверяют главе государства.

Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, чей комментарий приведён на сайте, пояснил, что к методике прямого вопроса центр прибегает впервые — «в силу высокого интереса к данным о доверии президенту и другим публичным политическим деятелям». При этом, по его мнению, «значимый рост функциональных оценок президента произошел после оглашения послания Федеральному Собранию в феврале».

Уровень одобрения деятельности президента по среднему значению с 20 по 26 мая составил 64,5% — напомним, что такой показатель определяется путём анализа ответов на вопрос «Вы в целом доверяете или не доверяете… (конкретному государственному институту)». Напомним, в январе уровень одобрения главы государства составлял 61,7%.

В рейтинге доверия российским политикам (открытый вопрос о политиках, которым респондент доверил бы решение важных государственных задач, любое количество ответов) Владимир Путин также занимает первое место — его назвали 30,5% опрошенных. Вторую и третью позиции в списке занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,1%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (12%).

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«У истории с рейтингами должен быть «общий знаменатель». Проблема состоит в непонимании логических инструментов и трактовки результатов социологических опросов. Социология — это не градусник, который меряет по шкале Цельсия. Каждый раз инструменты зависят от целей исследования и от задач. Даже если мы будем измерять температуру у одного и того же пациента стандартными градусниками, там все равно будет возникать некое «биение», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Первое правило — можно сравнивать результаты только в рамках одного исследования. Так называемый максимально низкий рейтинг был зафиксирован ВЦИОМ при ответе на так называемый открытый вопрос, то есть, когда респонденту не предлагаются варианты ответа, — продолжил эксперт. — Здесь начинают действовать очень много факторов. Первый из них — отраслевой. Давайте представим себе человека, которому задают вопрос «про политика». Его первое распознавание — это отрасль, и политика в этом случае является приоритетом. Второе — ему нужно понять, кто же такой в его представлении «политик»? На самом деле, это тоже требует некой осознанности. И поверьте, большинство людей, которых опрашивают, этим словом пользуются далеко не каждый день. А может быть, с некоторой натяжкой, и вообще не пользуются».

«Дальше происходит следующее. Если речь все же идет о политике, то что за имена там возникают? И дальше возникает максимальный разброс, связанный с тем, что память респондента начинает ему услужливо подсказывать: а вот еще Лавров, а вот еще Шойгу, а вот еще губернатор, а вот еще мэр. И в этом смысле возникает постоянно расползающееся пятно, которое сопоставлять само по себе очень сложно. Плюс нужно учитывать то, что респондент находится в новостийной повестке — может быть, у него недавно поменялся губернатор, может быть, недавно произошло что-то другое, что могло повлиять на его восприятие текущей действительности», — продолжил свой рассказ Виктор Потуремский.

«Все это я рассказываю, чтобы объяснить, какие затруднения испытывает респондент при ответе на «открытый вопрос». Поэтому очень часто возникает ответ: «затрудняюсь ответить», но в любом случае цифры и распределения, которые получаются при ответе на «открытый вопрос» будут ниже, чем если мы задаем вопрос с условной карточкой с «подсказанными» ответами. Поэтому сопоставлять результаты столь различных исследований не очень правдоподобно. А дальше начинается логика уже собственно рейтингов, и возникает интерпретация», — завершил свой комментарий директор по политическому анализу ИНСОМАР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители кремлевской администрации отметили, что рейтинг президента страны формируется по тому, как люди оценивают результаты работы главы государства. Об этом в пятницу, 31 мая, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Работа социологических служб уже вторична. Мы ценим работу наших специалистов, но когда возникают вопросы, мы их будем задавать», — сказал представитель Кремля.

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