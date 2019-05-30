Глава ВЦИОМ разъяснил ситуацию с «падением» рейтинга доверия к Путину

Москва, , 19:52 — REGNUM Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров дал разъяснения по просьбе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, почему именно упал рейтинг доверия к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сегодня, 30 мая, передает радиостанция «Коммерсант FM».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВЦИОМ выпустил результаты очередного социологического опроса с рейтингами одобрения ведущих российских политиков и доверия к ним. Согласно результатам этого опроса, рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента России составил 65%, а вот рейтинг доверия к Путину якобы упал до 31,7% — это минимум за последние 13 лет.

Однако вопросы, задаваемые респондентам, на основе которых и были получены данные результаты, несколько отличаются. Когда респондентов спрашивали об одобрении деятельности тех или иных политиков, то им предлагали варианты ответов, среди которых и была фамилия Путина. Здесь результат получился 65%. А в вопросе про доверие респондентам предлагалось самим назвать политиков, которым они доверяют. При этом можно было назвать несколько фамилий.

Тем не менее либеральные СМИ растиражировали информацию об этом опросе в таком ключе, что рейтинг доверия Путину стремительно падает.

Дело дошло до того, что на брифинге пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось комментировать ситуацию с этим опросом. Песков подчеркнул, что есть «много разных рейтингов», в частности электоральный рейтинг Путина перешел к росту. Что касается рейтинга доверия, то Кремль хотел бы получить разъяснения от социологов ВЦИОМа.

До высказывания Пескова глава ВЦИОМ Валерий Федоров уже успел заявить, что падение рейтинга доверия президенту Путину якобы связано с тем, что люди не понимают, когда станут жить лучше.

Но теперь после слов Пескова Федоров говорит уже по-другому. Глава ВЦИОМ также указывает, что «рейтингов может быть много». При этом вопрос про доверие является «открытым» — респонденту не предлагают вариантов ответа.

При такой методике «большинство респондентов обычно затрудняются с ответом», а «меньшая часть находит одного-двух-трех и более политиков», добавил глава ВЦИОМ.

«Но говорить о том, что доверие к политику ограничивается только теми, кто его припомнил без подсказки, — конечно, большое преувеличение», — подчеркнул Федоров.