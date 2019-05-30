В Кремле ждут экспертного анализа рейтингов Путина

Москва, , 13:58 — REGNUM В администрации президента РФ обращают внимание на все работы социологов, которые проводят опросы, касающихся оценки деятельности главы государства Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что рейтингов по Путину много: по одним идёт спад, другие показывают рост. Так, например, электоральный рейтинг главы государства, который сейчас «перешёл в тенденцию роста».

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«Вот, честно говоря, мы ждем какого-то анализа наших уважаемых специалистов, как коррелируются эти данные, как может, например, падать доверие, но растёт электоральный рейтинг», — заявил Песков.

Он выразил надежду, что со временем этот «по всей видимости, сложный анализ» появится.

«Но, безусловно, обращаем внимание на все работы экспертов в этой области», — заверил пресс-секретарь российского лидера.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным ВЦИОМ, рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Так, в январе 62% респондентов ответили, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту главы государства, 29% — не одобряют. В мае это соотношение было 66% и 25% соответственно.

Добавим, что с 24 мая ВЦИОМ обнародовал данные очередного проведенного им социологического опроса, где респондентам задавался вопрос, кому из политиков в России можно доверить решение важных государственных вопросов. Большинство опрошенных — 31,7% — в качестве такого политика назвали Владимира Путина, 14,8% — министра обороны Сергея Шойгу, 13% — министра иностранных дел Сергея Лаврова. При этом в центре отметили, что рейтинг доверия Путину как политику упал до уровня января 2006 года.

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