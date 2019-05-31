В Кремле рассказали о формировании рейтинга Владимира Путина

Москва, , 12:48 — REGNUM У президента России Владимира Путина один рейтинг, который формируется по тому, как люди оценивают результаты работы главы государства, заявил 31 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Работа социологических служб уже вторична. Мы ценим работу наших специалистов, но когда возникают вопросы, мы их будем задавать», — сказал представитель Кремля.

Таким образом Песков прокомментировал разъяснения Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно того, как формируются рейтинги главы государства.

Вместе с тем Песком отметил, что в Кремле учитывают соответствующие показатели, в том числе и при подготовке к «Прямой линии» с Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВЦИОМ выпустил результаты очередного социологического опроса с рейтингами одобрения ведущих российских политиков и доверия к ним.

Согласно результатам опроса, рейтинг одобрения работы Владимира Путина на посту президента составил 65%, а вот рейтинг доверия к Путину якобы упал до 31,7% — это минимум за последние 13 лет. Во ВЦИОМ пояснили, что разрыв в уровне доверия при ответе на закрытый и открытый вопросы связан с самой методикой исследования.

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