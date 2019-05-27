На Украине пригрозили РФ за игнорирование, Трамп верит КНДР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Трампа не тревожат ракетные стрельбы КНДР;
- Дамаск готовится к наступлению на новом направлении в Сирии;
- В Брюсселе задержаны участники акции «жёлтых жилетов»;
- Посол Украины в ФРГ пригрозил России;
- В Минобороны предлагают ужесточить правила призыва.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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