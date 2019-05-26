Трамп без тревоги воспринял ракетные стрельбы КНДР

Вашингтон, , 05:58 — REGNUM Недавние ракетные пуски КНДР не встревожили президента США Дональда Трампа. Американский лидер выразил доверие главе КНДР Ким Чен Ыну в своем микроблоге в Twitter.

«Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня», — написал он и добавил, что уверен в верности Ким Чен Ына данным обещаниям.

Трамп отметил, что улыбнулся, узнав о критических высказываниях Пхеньяна в адрес бывшего вице-президента США Джо Байдена. Он предположил, что таким образом ему посылают сигнал из КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая, по данным южнокорейских военных, с территории КНДР были пущены несколько тактических ракет в направлении Японского моря. Ракеты преодолели от 70 до 200 км.

Позже Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) резко раскритиковало Байдена, назвав его имбецилом, безумным и бесчувственным человеком, одержимым жаждой власти. Так в Пхеньяне ответили на высказывания политика в адрес властей КНДР.

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