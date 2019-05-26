Посол Украины в ФРГ пригрозил России «гамбургскими» санкциями

Берлин, , 05:42 — REGNUM Украина предложит ввести против России новые, «гамбургские» санкции, если Москва проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву, касающееся инцидента в Керченском проливе. Об этом заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник в беседе с «Укринформ».

Мельник назвал решение трибунала «убедительной дипломатической победой» и мощным козырем, который позволит добиться освобождения украинских моряков. Российские пограничники задержали три украинских корабля в ноябре 2018 года в Азовском море за нарушение прохождения через Керченский пролив.

Теперь, утверждает дипломат, Украина вправе обратиться в МИД Германии и потребовать повлиять на Москву. Если Москва не отреагирует, Киев намерен «продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций», заключил он. Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву занял сторону Украины, разбирая Керченский инцидент. Суд потребовал от России освобождения украинских моряков и возвращения Киеву задержанных кораблей. Напомним, в России находятся под стражей украинца, которые находились на кораблях-нарушителях.

Читайте подробнее: Трибунал ООН встал на сторону Киева в деле о Керченском инциденте

Читайте ранее в этом сюжете: Берлин поддержал решение трибунала ООН по украинским морякам