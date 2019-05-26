Дамаск готовит наступление на новом направлении в Сирии

Дамаск, , 23:28 — REGNUM Сирийская арабская армия собирает войска в южной части провинции Алеппо, готовясь начать новое наступление на этом направлении вблизи провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

По данным военного источника издания, сирийская армия направила подкрепления из столиц провинций Дамаск и Хомс в южную сельскую местность провинции Алеппо. Подкрепление прибыло в ключевой город Аль-Хадер.

Сирийская арабская армия готовится начать наступление вокруг ключевого города Таль аль-Эйс, который она ненадолго захватила во время своего наступления в конце 2015 года. Сирийская армия позже потеряла город после крупной контратаки группировки «Джейш Аль-Фатех» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны Хан-Тумана.

Ожидается, что это новое наступление сирийской армии начнется в связи с предстоящей операцией по захвату стратегического горного города Кабани. Сирийская армия уже нанесла ряд ударов по Кабани, но она еще не начала свой основной штурм города.

С открытием нового фронта на северо-западе Сирии войска сирийской армии на северо-западе провинции Хама должны получить некоторое облегчение, поскольку большинство джихадистов и поддерживаемых Турцией боевиков в настоящее время сосредоточены на этом направлении.