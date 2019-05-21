Тюмень, 21 мая, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюменской области иск о собственной несостоятельности, невозможности платить по долгам и текущим кредитам. Заявление о банкротстве зарегистрировано 20 мая 2019 года. Общая сумма долгов предприятия составляет 346,4 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод

Напомним, в конце апреля АО «Антипинский НПЗ» (далее АНПЗ) заявило своим кредиторам — Сбербанку, «Московскому кредитному банку», «Промсвязьбанку», «Интерпромбанку», «Абсолют банку», «Кредит Европа банку» — о намерении стать банкротом. Дочерняя структура Сбербанка ООО «СБК» и «Московский кредитный банк» известили через Единый федеральный реестр сведений о банкротстве о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с требованием признать банкротом АНПЗ.

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С мая 2019 года завод прекратил приём нефти в переработку из-за отсутствия финансовых средств. В середине мая на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) приостановлен допуск АО «Антипинский НПЗ» к участию в биржевых торгах, так как АНПЗ не исполнил ряд обязательств по поставке нефтепродуктов (в основном лоты в размере 60 тонн).

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Генеральный директор АНПЗ Максим Андриасов заявил «Ведомостям», что предприятие пришло к банкротству из-за действий покупателей, которые отказались от предоплат за продукцию Антипинского НПЗ.

«Именно эти предоплаты должны были пополнить оборотный капитал для закупок нефти. К сожалению, в 2019 года ряд трейдеров, включая VTB Commodities Trading, нарушили договоренности и прекратили предоставление авансов, что привело к уменьшению количества закупаемой нефти и, как следствие, остановке завода 26 апреля на рециркуляцию», — пояснил представитель АНПЗ.

Тем временем по иску трейдингового подразделения Внешторгбанка — VTB Commodities trading — Высокий суд Англии и Уэльса заморозил активы АНПЗ на сумму 225 миллионов евро по всему миру в связи с непоставкой ответчиком предоплаченных нефтепродуктов по договорам, заключенным в 2018—2019 годах.

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Кроме того, в Лондоне было удовлетворено требование VTB Commodities trading наложить арест на нефтепродукты АНПЗ — высокосернистый вакуумный газойль, дистиллят газового конденсата — объемом 165 тыс. тонн на сумму 194,7 млн евро, находящиеся на борту танкера Polar rock. Якобы эти нефтепродукты собираются продать третьему лицу. Но Арбитражный суд Мурманской области не согласился с английским и отклонил иск VTB Commodities trading к АНПЗ, так как истец не представил доказательств существования данных активов.

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Что же касается прекращения авансовых платежей, ВТБ обратился к сообществу с официальным релизом, где утверждает, что в соответствии с условиями соглашений с Антипинским НПЗ у ВТБ не было каких-либо обязательств осуществлять регулярные авансовые платежи за приобретение нефтепродуктов.

Причина исков ВТБ против АНПЗ банальна — невыполнение контрактных обязательств.

«ВТБ является постоянным партнером Антипинского НПЗ с 2016 года, и вплоть до смены руководства в 2018 году мы поддерживали профессиональные, рабочие отношения с заводом. Из-за действий руководства Антипинского НПЗ мы вынуждены отстаивать свои права в судебном порядке, так как эти действия противоречат договоренностям, гарантиям и условиям соглашений между ВТБ и заводом», — сообщается в официальном релизе банка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на предбанкротное состояние, АНПЗ продолжается оставаться привлекательным активом. Компания ООО «Сибнефтегазпереработка» (Санкт-Петербург) заявила 17 мая о готовности купить тюменское нефтеперерабатывающее предприятие вместе с Оренбургскими нефтегазовыми месторождениями и долгами.

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Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. В активах АНПЗ числятся три месторождения в Оренбургской области — Воронцовское, Гремяческое и Могутовское. Сам Антипинский НПЗ является активом группы компаний «Новый поток».