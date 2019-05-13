Тюмень, Тюменская область, , 12:45 — REGNUM

Арбитражный суд Мурманской области отклонил иск VTB Commodities trading из Ирландии, требующего арестовать 165 тысяч тонн нефтепродуктов Антипинского НПЗ на сумму более 194,7 миллионов евро. Заявители не представили доказательств существования данных активов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Антипинский НПЗ Annpz.ru

Из материалов суда следует, что VTB Commodities trading обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в виде наложения ареста на нефтепродукты (высокосернистый вакуумный газойль, дистиллят газового конденсата) объемом в размере 165 000 тонн на сумму 194 759 тыс. евро, находящихся на борту или поставляемых на борт танкера-накопителя «Полар Рок», расположенного у причала вблизи жилого района Росляково города Мурманска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данные активы Антипинского НПЗ заморожены по иску VTB Commodities Trading 30 апреля согласно решению Коммерческого суда Высокого суда Лондона. Первое слушание по делу назначено на 15 мая.

Заморожено имущество тюменского нефтеперерабатывающего завода по причине его имущественного состояния: чистые активы имеют отрицательный показатель и составляют минус 74,4 млрд рублей. В течение 2019 года к Антипинскому НПЗ ирландским истцом были предъявлены требования о взыскании задолженности на сумму более миллиарда рублей, но обязательства ответчик так и не исполнил.

Рассмотрев иск VTB Commodities trading, Арбитражный суд Мурманской области отметил, что наложение ареста возможно лишь на то имущество, которое принадлежит ответчику. Однако заявителем не представлено доказательств принадлежности имущества — нефтепродуктов, находящихся на танкере «Полар Рок» — АО «Антипинский НПЗ». Также не представлено доказательств нахождения данных нефтепродуктов на борту танкера-накопителя «Полар Рок», их объем и стоимость.

Ирландской фирме в удовлетворении иска Арбитражным судом Мурманской области отказано 8 мая 2019 года. Определение может быть обжаловано в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде в месячный срок со дня вынесения.