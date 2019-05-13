В Лондоне заморозили активы тюменского нефтеперерабатывающего завода

Тюмень, , 09:31 — REGNUM Активы тюменского нефтеперерабатывающего завода АО «Антипинский НПЗ» на сумму 225 миллионов евро заморожены по всему миру. Такое решение вынес Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters.

В замороженные активы входят сам Антипинский НПЗ, расположенное на его территории оборудование, денежные средства завода на двух банковских счетах в Сбербанке, любые нефтепродукты или запасы нефти на борту танкера MT Polar Rock и в любом другом хранилище в порту города Мурманска, и в железнодорожных цистернах на пути в порт Мурманска, и на территории НПЗ.

Первое слушание по делу назначено на 15 мая. До окончания всех слушаний Антипинский НПЗ не имеет права без согласия VTB Commodities Trading продавать вакуумный газойль другим компаниям.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод, подключённый к магистральным нефтепроводу. Установленная мощность переработки превышает 9 млн тонн нефти в год. Качество выпускаемого на предприятии дизельного топлива соответствует стандарту Евро-5, а глубина переработки в 2016 году достигла 98%. В 2018 году на заводе начато производство бензинов стандарта Евро-5. Антипинский НПЗ является активом группы компаний «Новый поток».

В конце апреля 2019 года АО «Антипинский НПЗ» заявило о намерении стать банкротом.

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