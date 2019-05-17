Берлин, 17 мая, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Германия намерена защищать права сексуальных меньшинств во всем мире. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на своей странице в Twitter 17 мая.

(сс) Diricia De Wet ЛГБТ активистки

«Гомосексуализм по-прежнему карается смертными приговорами в некоторых частях света. Чтобы защитить права представителей ЛГБТ, Германия продвигает соответствующие проекты по всему миру. Но даже здесь они сталкиваются с ненавистью в повседневной жизни. Мы все должны поддерживать открытое общество», — написал Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля этого года в Брунее была введена смертная казнь для гомосексуалистов и неверных супругов. Страны Запада осудили правительство Брунея и потребовали отменить закон. В ответ султан Брунея заявил о возможности применить мораторий на смертную казнь.

Читайте также: Год нормальности по версии Мааса: ФРГ отмечает годовщину «брака для всех»

А также: Глава МИД Германии Хайко Маас: очень уважаю женщин из движения MeToo