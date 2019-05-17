Женева, Швейцария, 17 мая, 2019, 12:38 — ИА Регнум. Венесуэла рассматривает возможность перейти на расчёты с Россией в рублях. Как заявил посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро, в настоящее время Каракас ведёт переговоры на эту тему с Москвой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Венесуэла

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«С поддержкой Китая Венесуэла может начать продавать нефть в юанях»

"Мы сейчас пытаемся проводить наши операции через другие валюты, в том числе через криптовалюту «петро, которую мы создали», — сказал дипломат.

Также, по его словам, которые приводит РИА Новости, Венесуэла хотела бы получить от России помощь в реструктуризации своих внешних долгов перед другими государствами, которые возникли, в том числе, и из-за санкций США в отношении Боливарианской Республики.

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Две венесуэльских компании попали под санкции США

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США против Венесуэлы были введены в 2015 году и неоднократно расширялись. Так, в апреле 2019 года

Вашингтон ввёл санкции в отношении Центрального банка Венесуэлы. Также под санкции попали четыре судоходные компании из Либерии и Италии и девять связанных с ними нефтяных танкеров. А 26 апреля ограничительные меры были введены в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса и гражданки Венесуэлы — судьи Кэрол Падильи.

11 мая 2019 года в чёрном списке США оказались две компании, занимающиеся морскими перевозками, и два танкера.