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США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Политика

Американские власти продолжают усиливать односторонние санкционные меры против Каракаса

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкционное давление

Вашингтон, 26 апреля 2019, 18:20 — REGNUM  Вашингтон вводит санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Кроме этого, санкции введены в отношении ещё одной гражданки Венесуэлы — судьи Кэрол Падильи.

Напомним, это уже далеко не первое расширение санкций США против Венесуэлы за текущий месяц. Ранее в апреле Вашингтон ввёл санкции в отношении Центрального банка Венесуэлы. Также под санкции попали четыре судоходные компании из Либерии и Италии и девять связанных с ними нефтяных танкеров.

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Санкции США против Венесуэлы
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