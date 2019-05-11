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Две венесуэльских компании попали под санкции США

Политика

Утверждается, что танкеры перевозили на Кубу венесуэльскую нефть

Вашингтон, 11 мая 2019, 05:33 — REGNUM  Власти США расширили санкции против Венесуэлы — в черном списке оказались две компании, занимающиеся морскими перевозками, и два танкера. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским минфином.

Под ограничения попали зарегистрированная на Маршалловых островах Monsoon Navigation Corporation и зарегистрированная в Либерии Serenity Maritime Limited. В черный список внесены принадлежащие этим компаниями нефтяные танкеры Leon Dias и Ocean Elegance.

В заявлении говорится, что указанные суда перевозили на Кубу венесуэльскую нефть. Глава минфина США Стивен Мнучин указал, что санкции направлены против военного и разведывательного сектора Венесуэлы и их сторонников.

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Санкции США против Венесуэлы
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