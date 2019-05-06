Москва, 6 мая, 2019, 07:58 — ИА Регнум. В Мурманской области объявлен трёхдневный траур по погибшим в московском аэропорту «Шереметьево». Такое решение принял врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, сообщается на сайте правительства области.

ИА REGNUM Траур

Днями траура в связи с трагедией в аэропорту «Шереметьево» объявлены 6, 7 и 8 мая.

Опубликован список выживших пассажиров рейса SU 1492 в «Шереметьево»

В дни траура в Мурманской области отменены все развлекательные мероприятия, приспущены символы государственной власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорт «Шереметьево» вернулся лайнер, ранее вылетевший в Мурманск. Самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся во время аварийной посадки. Погиб 41 человек.

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