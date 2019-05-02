Минск, 2 мая, 2019, 18:41 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся сегодня, 2 мая, в Минске пресс-конференции, посвящённой празднованию Дня Победы ни один из белорусских чиновников не смог ответить на вопрос, разрешат ли в этом году шествие участников акции «Бессмертный полк».

ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Минске. 2018

Пресс-конференция была посвящена теме «Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой отечественной войны». С докладами выступали и отвечали на вопросы журналистов замминистра труда и социальной защиты Александр Румак, начальник штаба — первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов, главный художник-заместитель директора госпредприятия «Минскреклама» Алексей Мартынов, зампред Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, замначальника отдела искусств управления культуры Мингорисполкома Екатерина Лучина, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома» Дмитрий Плеханов, а такженачальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Минкультуры Белоруссии Ирина Дрига.

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В частности, известная по «белорусизаторским» мероприятиям Ирина Дрига рассказала, что все праздничные мероприятия в Белоруссии 9 мая пройдут под слоганом «Беларусь помнит». Когда же был задан вопрос о шествии участников акции «Бессмертный полк», которую то запрещают, то разрешают, занявшие президиум Белпрессцентра впали в ступор и, переглянувшись, погрузились в гробовое молчание.

Напряжённую паузу прервал модератор государственного пресс-центра, заявив: «Ну, видимо, комментировать некому».

Неполиткорректный вопрос был снят модератором. На последующие вопросы чиновники отвечали быстро и пространно.

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Отметим, что в 2017 году власти Минска не разрешили шествие участников акции «Бессмертный полк». В 2018 году Мингорисполком затянул решение вопроса до вечера 8 мая и дал согласие устно, когда стало ясно, что люди всё равно примут участие в народной акции, а разгон их дубинками и погрузка в автозаки окончательно дискредитирует власти постсоветской республики.

В 2019 году ситуация повторяется: Мингорисполком не выдаёт разрешение на шествие «Бессмертного полка», принуждая координаторов «влиться» в официозную акцию «Беларусь помнит». В белорусских регионах такая работа проходит успешно. Тем не менее, минчане всё равно намерены провести самостоятельное шествие с Георгиевскими лентами и портретами своих родственников — погибших и переживших Великую Отечественную войну.

Завтра, 3 мая, в Мингорисполкоме примут заявителей шествия «Бессмертного полка». На встрече будут присутствовать представители «идеологической вертикали» и «силовики».

Также напомним, что власти Белоруссии под надуманными предлогами препятствуют государственной регистрации общественного объединения «Бессмертный полк». Деятельность без госрегистрации уголовно наказуема. Государственные СМИ и негосударственная националистическая пресса достигли консенсуса в замалчивании проблемной темы «Бессмертного полка».