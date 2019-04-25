«Бессмертный полк» встраивают в «Беларусь помнит»

Минск, , 20:20 — REGNUM Представители белорусского гражданского общества подали в Витебский горисполком две заявки на проведение в День Победы 9 мая шествия «Бессмертный полк». Заявки приняты к рассмотрению.

Первая заявка на проведение шествия была подана на имя председателя Витебского горисполкома Виктора Николайкина 19 апреля. Её подписали представители четырёх витебских организаций — Свободного профсоюза металлистов, профсоюза Радиоэлектронной промышленности, Белорусской партии левых «Справедливый мир» и организации ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Организаторы заявили проведение шествия «Бессмертного полка» в Витебске в рамках официозной акции «Беларусь помнит». В таком же формате запланировано проведение шествия и во второй заявке, поданной 24 апреля от имени председателя Координационного Совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве РФ в Белоруссии Андрея Геращенко.

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Тем временем координаторы «Бессмертного полка» в Минске не намерены уступать административному нажиму и встраиваться в официозное шествие, на которое загоняют по разнарядке студентов, школьников, суворовцев, профсоюзников и многих других. Мингорисполком не дал ответа на поданную ещё в марте заявку организаторов, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа с уговорами отказаться от самостоятельной акции и принять тот формат, который уже заявили витебские НГО.

Также напомним, что Мингорисполком всячески препятствует реализации конституционно закреплённых гражданских прав и свобод, в частности — на свободу объединений, что выразилось в создании искусственных препятствий при регистрации в ГУЮ Мингорисполкома общественного объединения «Бессмертный полк. На сторону минских властей в конфликтной ситуации встал Мингорсуд.

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Также напомним, что 9 мая 2018 года в Минске состоялось многотысячное шествие участников акции «Бессмертный полк». Власти Белоруссии всячески препятствовали организации мероприятия и выдали разрешение устно за несколько часов до её проведения, опасаясь международного скандала.

Отметим также, что в 2017 году Мингорисполком отказал в легализации шествия участников акции «Бессмертный полк». Координатор «Бессмертного полка» в Белоруссии Анна Калюхович 5 мая того же года рассказала «Парламентской газете», что Мингорисполком не только отказал организаторам шествия «Бессмертного полка», но указывал на возможность участия в официозной акции «Беларусь помнит» при условии отказа от самоидентификации как участников альтернативной акции.