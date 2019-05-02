В Белоруссии осталось 6250 ветеранов Великой Отечественной войны

Минск, , 17:36 — REGNUM Лишь два Героя Советского Союза из числа ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Белоруссии: Василий Мичурин отметит 103-летие в июле, а Иван Кустов отметит 96-летие. Об этом сегодня, 2 мая, на пресс-конференции в Минске заявил замминистра труда и социальной защиты Белоруссии Александр Румак.

«По состоянию на 1 апреля 2019 года в нашей республике проживало 6250 ветеранов Великой Отечественной войны — то есть это люди, принимавшие непосредственное участие в Великой Отечественной войне, — сообщил чиновник. — Из этих 6250 человек 3848 инвалидов и участников войны, включая два Героя Советского Союза, они живы».

Всего в Белоруссии осталось 15 194 пострадавших от Великой Отечественной войны, из них самая многочисленная категория — «более 14 тысяч — это бывшие узники фашизма», рассказал Румак. Он также с сожалением отметил, что свидетели тех событий покидают нас по возрастным причинам и для сравнения сообщил: на начало 2015 года в Белоруссии проживали 17 770 участников войны и почти 28 тысяч «лиц, пострадавших от войны».

Замминистра напомнил об указе Александра Лукашенко, согласно которому будет произведена единовременная выплата материальной помощи: по две тысячи белорусских рублей (около 13 тыс. российских рублей в эквиваленте) Героям Советского Союза, по полторы тысячи — инвалидам и участникам войны, а также лицам, принимавшим участие в послевоенном разминировании, по 800 рублей — «труженикам тыла и другим категориям», и по 650 рублей — «гражданам, пострадавшим от последствий войны». Румак отметил, что «проведена масштабная работа разъяснительная» и выплаты начнутся с 1 июня (не к 9 мая).

Кроме того, установлены надбавки к пенсиям ветеранам от 50% до 500%. Сейчас пенсии проживающих в Белоруссии ветеранов и пострадавших в Великой Отечественной войне «составляют в диапазоне от 530 рублей до 800 рублей», сообщил министр.

Со слов белорусского министра следует, что сейчас самая высокая пенсия ветерана меньше, чем пособие для мигрантов в Западной Европе и даже в разы меньше, чем у бывших белорусских банкиров, чиновников и некоторых других категорий пенсионеров. Румак, однако, видит в таких ветеранских пенсиях позитив, так как ещё не выплаченная средняя пенсия по возрасту в мае составит 418,4 деноминированных белорусских рублей — то есть почти 200 евро в эквиваленте.

В ходе пресс-конференции также был задан вопрос о ситуации с шествием участников акции «Бессметный полк»: около десятка пришедших на пресс-конференцию чиновников и военных впали в ступор и погрузились в гробовое молчание. Модератор прервал затянувшуюся до неприличия паузу, сняв вопрос.