Москва, 29 апреля, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Более 130 единиц колесной и гусеничной техники примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Воздушную часть парада представят 74 летательных аппарата, пишет 29 апреля газета российского оборонного ведомства «Красная звезда».

A.Savin ЗРК «Панцирь»

Во главе колонны по брусчатке Красной площади пройдет один из символов победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34−85. За ним проследуют автомобили «Тигр-М» и «Тайфун-К», а также БТР-82А, БМП «Курганец» и БМП-3, танки «Армата» и боевые машины поддержки танков.

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Зрители увидят в колонне ракетные комплексы «Тор-М2», «Бук-М2», «Панцирь-С», С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», самоходные пусковые установки «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Смерч», автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс».

При благоприятной погоде над главной площадью столицы пролетят самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил России, в том числе стратегический ракетоносец «Белый лебедь» Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25.

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В общей сложности в параде примут участие более 13,6 тыс. военнослужащих, включая свыше 170 лётчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, военная техника, которая примет участие в параде Победы на Красной площади, уже прибыла в Москву. С 24 апреля начались репетиции парада, в связи с чем ряд улиц перекрывают для движения транспорта.

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