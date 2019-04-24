Вход в Музей Победы в Москве 9 мая будет бесплатным

Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве Музей Победы на Поклонной горе 9 мая сможет посетить любой желающий бесплатно. В коллекции более 300 тысяч экспонатов, сообщается на портале мэра столицы.

Входной билет можно будет получить в кассе. При этом показывать паспорт или другие документы, удостоверяющие личность, не понадобится.

В День Победы в музее покажут фильмы о Великой Отечественной войне, ещё не вышедшие в прокат. Также в рамках проекта «Война: днем за днем» откроется новая выставка.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом России для посещения праздничных мероприятий 9 мая в День Победы с парадами и салютами в 2019 году названа Москва.

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