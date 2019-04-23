В Москве начинают репетировать Парад Победы и перекрывать улицы

Москва, , 13:32 — REGNUM Уже с завтрашнего дня, 24 апреля, в Москве автолюбители не смогут проехать по ряду центральных улиц города. Движение по ним будет перекрыто в связи с репетицией Парада Победы. Об этом сообщается Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Читайте также: Для участия в Параде Победы в Москву прибыла колонна военной техники

Так, 24 апреля с 21:00 будут полностью перекрыты ул. Моховая (от ул. Воздвиженка до Тверской), Тверская, Охотный ряд, Театральный проезд (от ул. Большая Дмитровка до ул. Петровка). А с 22:00 того же дня закроют для проезда улицы Ильинка, Варварка, Большой Москворецкий мост.

https://twitter.com/DtRoad/status/1120597357941411840

Следующие более масштабные перекрытия улиц ждут москвичей 29 апреля, 4 и 7 мая. При этом движение по некоторым участкам будет перекрыто как в вечернее, так и в дневное время. Так, 29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00 и 7 и 9 мая с 05:30 до 8:00 полностью будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Мневники, Красная пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородское шоссе и Триумфальная площадь.

Ограничения будут снимать по мере окончания мероприятий. Поэтому автовладельцам рекомендовано заранее ознакомится со схемой перекрытия улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Москву прибыла колонна боевой военной техники, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Всего в столицу с парадной площадки Алабино было передислоцировано более 100 единиц техники.