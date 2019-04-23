Галерея «Дорога памяти» открывается в парке «Патриот» в Подмосковье

Москва, , 03:39 — REGNUM Галерея фотографий «Дорога памяти» откроется в парке «Патриот» (Одинцовский район, Московская область), сообщает Минобороны РФ.

Здесь будут размещены десятки миллионов фотографий участников Великой Отечественной войны, а также работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Фотоматериалы собираются на сайте проекта «Дорога памяти». Также Центральным музеем Вооруженных Сил РФ будут представлены уникальные экспонаты, впервые демонстрируемые широкой общественности.

«Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, в рамках подготовки к 75-летию Дня Победы в Московской области на полигоне «Алабино» началась репетиция парада.

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